Вашингтон, , 23:31 — REGNUM Российская Федерация использует расширение и укрепление торговых и военных связей с Исламской Республикой Иран для противостояния санкционному давлению Запада. Об этом пишет в своей колонке для The Wall Street Journalобозреватель Бенуа Фокон.

Лидеры России, Китая и Ирана Reseauinternational.net

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Он констатирует, что стремление Запада изолировать Россию от остального мира с помощью санкций неизбежно подталкивают Кремль расширять сферы для работы с союзниками.

В Вашингтоне встревожены тем, что Россия укрепляет свое сотрудничество с Ираном. Такое сотрудничество поможет и России и Ирану существенно смягчить последствия западных санкций.

«В июле Иран стал крупнейшим в мире покупателем российской пшеницы. В этом же месяце Россия запустила в космос иранский спутник, что стало редким успехом для космической программы Тегерана», — пишет Фокон.

Также две страны провели совместные военные учения с применением БПЛА. Товарооборот между двумя странами неуклонно растёт.