28 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили поручение президента России об организации вооружённой охраны в школах ДНР, ЛНР, а также на освобождаемых территориях бывшей УССР.

Светлана Рыбина, , 08:01 — REGNUM Заявление первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко о том, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской Народной Республики и на освобождаемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 28 августа в социальной сети «ВКонтакте».

В школе Александра Майер © ИА REGNUM

Ситуация на фронте остаётся крайне напряжённой. Полным ходом идёт специальная военная операция России на территории УССР, военные выполняют свою работу. А меж тем на носу первое сентября, дети подросли и уже готовы пойти в школу. Ставить на паузу учебный процесс, который обязан быть непрерывным, нельзя.

Отсюда и возникает необходимость, чтобы школьники в Донбассе и на освобождённых территориях имели возможность посещать учебные заведения, не подвергая при этом свою жизнь опасности. Охрана на территории школ первого сентября присутствует и в мирной России, а уж в зоне боевых действий она нужна на постоянной основе.

«Главное, чтобы детки были в безопасности во время своего первого звонка!» — пишет Анна С.

Многие пользователи беспокоятся, что террористический режим, который установился в Киеве, не даст детям на освобождённых территориях спокойно жить и учиться. Нацисты обязательно попытаются навести страх на людей и только готовность предотвратить преступление позволит избежать трагедии.

«От киевской террористической власти можно всего ожидать», — подметил Leonid G.

«Да кстати, вопрос безопасности очень важный. Мало ли что нацисты захотят на первое сентября устроить из-за своей обиды», — отметил Маркел Д.

«Это правильно! Ведь дети должны быть под защитой. Никто не знает, чего можно ожидать от террористов ВСУ», — поделилась своим мнением Виктория Б.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Донбасс и так находится в постоянной опасности. Охрана учебных заведений позволит родителям, которые трудятся на рабочих местах, быть спокойными, что с их чадами ничего не произойдёт.

«Даже на мирных участках есть неадекватные люди! Самое важное, чтобы дети были в безопасности! Диверсанты на службе нацистов никуда не делись», — считает Виктория А.

«Лишней не будет. ВСУ любит стрелять по детям просто так. Лепестки раскидывать, детские площадки минировать. Террористы киевские готовы устроить взрыв даже на 1 сентября», — предупреждает Лариса С.

Часть людей полагает, что от диверсий вооружённая охрана поможет, а вот от артиллерийских обстрелов нет. Поэтому в дополнение к охране необходимо отбросить противника на достаточное расстояние, чтобы нацистские пушки не дотягивались до детей.

«От мин и ракет это не поможет. Я бы не рисковала жизнями детей. Лучше поберечь, проводить учёбу подальше от линии фронта. А линейки и прочие массовые скопления людей вовсе пока отменить», — указывает Лилия Т.

Напомним, 27 августа первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко заявил о том, что президент России Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской Народных Республик и на освобождаемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября.