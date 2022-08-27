Донецк, , 23:19 — REGNUM В ходе обстрелов населённых пунктов Донецкой Народной Республики со стороны боевиков ВСУ был ранен житель посёлка Зайцево. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба штаба территориальной обороны ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Боевики ранили мирного жителя в Зайцево. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — сообщили в штабе.

Стоит отметить, что в течение 27 августа в ДНР от обстрелов со стороны бандеровского режима погиб один человек и были ранены восемь жителей. Кроме обстрелов ракетами и снарядами боевики рассыпали запрещенные мины ПФМ-1 «Лепесток» в Ленинском районе Донецка.

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