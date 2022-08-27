Мариуполь, ДНР, , 23:19 — REGNUM В День российского кино в Мариуполе и пунктах временного размещения в России волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» организовали кинопоказы культовых советских и российских фильмов, а также мультфильмов для юных зрителей. В Мариуполе зону для кинопросмотра добровольцы создали на открытом воздухе у Дома культуры «Строитель». Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Кино - в массы! Виктор Говорков, 1946 г.

«В День российского кино мы организовали для жителей в Мариуполе кинопросмотр под открытым небом. Летний кинотеатр создали у Дома культуры «Строитель». Мы решили показать всеми нами любимые фильмы и мультфильмы. Безусловно, картины таких режиссеров как Леонид Гайдай , Сергей Бондарчук , Андрей Кончаловский , Никита Михалков , Владимир Меньшов воспитывают в нас и прививают любовь к Родине, патриотизм, нравственные ценности, учат нас чтить наши устои и традиции. Не случайно, что сегодня смотрели фильмы именно этих кинорежиссеров. К сожалению, до недавнего времени в Мариуполе все русские и советские фильмы были, скажем так, в опале. Теперь все будет иначе, люди смогут наслаждаться просмотрами всеми любимых картин. У нас получилось создать по-настоящему добрую атмосферу. Пока погода позволяет будем стараться продолжать проводить на Донбассе и в освобожденных территориях такие кинопросмотры. Запрос на это очень большой», — сказал Антон Демидов.

Он также отметил, что кинопоказы советских и российских фильмов и мультфильмов волонтеры организовали и в пунктах временного размещения в России.

«Например, в Тульской области кинопоказ провели в пункте временного размещения в городе Новомосковск. Там для жителей Донбасса показали мультфильм «Простоквашино» и фильм «Легенда №17», — добавил Демидов.

Напомним, 27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».