В пунктах временного размещения в Мариуполе отметили День кино
Мариуполь, ДНР, 27 августа, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В День российского кино в Мариуполе и пунктах временного размещения в России волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты» организовали кинопоказы культовых советских и российских фильмов, а также мультфильмов для юных зрителей. В Мариуполе зону для кинопросмотра добровольцы создали на открытом воздухе у Дома культуры «Строитель». Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Он также отметил, что кинопоказы советских и российских фильмов и мультфильмов волонтеры организовали и в пунктах временного размещения в России.
Напомним, 27 августа в России отмечается День российского кино — праздник профессиональных кинематографистов и всех, кто поддерживает и любит российское кино. Он установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях».