София, 27 августа, 2022, 23:10 — ИА Регнум. В правительстве Болгарии считают, что не вправе вести переговоры с Газпромом о новом контракте на поставку природного газа. Об этом 27 августа заявил вице-премьер республики по экономической политике Христо Алексиев на удалённом совещании с главой дирекции «Энергетика» Еврокомиссии Дитте Юль-Йоргенсе.

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«Мы полагаем, что такое действие не должно предприниматься временным правительством. Только обычный кабинет и парламент могут принять такое новое, будущее обязательство», — сказал Алексиев.

Он отметил, что Болгария продолжит вести переговоры о получении газа по условиям действующего контракта. Болгарская сторона также заявила Йоргенсе, что начнёт запускать процедуру международных торгов по поставкам сжиженного газа, но завершить их должно будет избранное правительство.

Напомним, в июне парламент Болгарии выразил вотум недоверия кабинету премьер-министра Кирилла Петкова. В 2021 году в Болгарии трижды прошли парламентские выборы, но правительство получилось сформировать только с третьего раза.