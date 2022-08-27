Москва, 27 августа, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Збигнев Бжезинский в своё время сделал подробную классификацию войн. Безусловно, война экономическая занимает в этом регистре одно из важнейших мест. Обозреватель ИА REGNUM Александр Савельев считает, что

Флаг России

«экономическая война как часть гибридной войны Запада против России носит стратегический характер и не будет прекращена после достижения всех целей специальной военной операции на территории бывш. УССР».

Об этом он рассказывает в своём новом материале (https://regnum.ru/news/economy/3680519.html).

Сегодня на повестке дня России создание с дружественными странами наднациональной валюты. Это более чем логично, учитывая санкции, отключение банковских систем и т.д. Последние курсы и торги показывают, что, несмотря на козни Запада, Россия по-прежнему ориентирована на доллар и евро. И это инструмент США и Вашингтона против Москвы, а после вероятна атака и на Китай. Необходима перестройка системы.

Однако неслучайно нынешнюю мировую экономику сравнивают с движением на велосипеде: остановился — и сразу упал. При этом, как отмечает Савельев, с учетом глобальной доли доллара в международных расчетах (около 70%) и чудовищного государственного долга США, составляющего почти 30 триллионов долларов, мировая экономика фактически находится в заложниках у одной страны, которая по всем параметрам является банкротом. Проблема конкретно же российского валютного рынка заключается не только в сохранении доминирующего положения недружественных валют США и Евросоюза, но и в самом биржевом механизме.

Всё это — прямая директива к тому, чтобы Россия продолжала укреплять свой экономический суверенитет. Это показывает и практика Китая.

«Среди очевидных мер — резкое усиление валютно-экспортного контроля вплоть до введения частичной государственной монополии во внешней торговле на стратегические товарные позиции. Ограничение влияния спекулятивного капитала на ценообразование и валютные котировки, сокращение перечня применяемых на российских биржах деривативов, более плотный и не обязательно полностью формальный контроль над деятельностью профессиональных участников рынка».

Посмотрим, удастся ли всё это в полной мере реализовать России.