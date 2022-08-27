27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 23:20 — REGNUM Заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что он выражает «крайнее сожаление», что «из-за возражений одной страны, России», не был принят итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Российская сторона действительно выступила против такого варианта документа, который пытались пропихнуть Соединённые Штаты Америки и их подпевалы. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявлял, что Российская Федерация предложила модифицировать пять пунктов документа, чтобы привести их в соответствие с насущной повесткой дня и очистить их от политических коннотаций, но российские замечания были благополучно проигнорированы.

В связи с этим возникают большие вопросы как раз таки к японскому премьер-министру, который выворачивает ситуацию таким образом, будто бы Россия просто так воротит нос и вставляет палки в колёса конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Очевидно, что итоговый документ подбивался таким образом, чтобы навредить России, и наша страна поступила правильно, голосуя против этого юридического недоразумения.

«Россия не согласна с несколькими очень важными пунктами. У нас есть своё мнение, и мы вправе голосовать так, как нам заблагорассудится», — пишет Вильгельм Р.

Многие пользователи оказались достаточно подкованы в этом вопросе и тоже указали на недопустимость наличия политически мотивированных пунктов в таком важном международном документе.

«Ну так в этот итоговый документ Запад пытался впихнуть политизированные пункты. Естественно, что России это не понравилось. Мы предлагали их модифицировать, но вы же сами отказались! Так что не к нам вопросы», — указывает Руслан С.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка и её союзники пытаются всеми силами загнать Россию в угол, но им это всё никак не удаётся.

«Лицемеры и бандиты! Хотите нас разоружить и потом нагло и предательски добить?! Проходили! Россия больше на ваши уловки не купится», — написал Антон В.

Фумио Кисида Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что японскому премьер-министру стоило бы задуматься, почему Япония танцует под американскую дудку, а её экономика начинает ощущать на себе все последствия самоубийственных антироссийских санкций.

«А Япония не сожалеет, что они присоединились к санкциям против России, а потом мы прекратили с ней всякий диалог по Курилам? Сами ведь отношения портите, а потом локти кусаете», — отметил Давид К.

«Японцы были мною уважаемый народ до недавнего времени. Гордый, умный, с древней культурой, трудолюбивый народ. Что их заставило встать на колени перед теми, кто уничтожил два города Хиросиму и Нагасаки, стёрли с лица земли в одно мгновение? Перед тем, кто принёс горе, болезни сотням тысяч людей? Для меня это загадка. Советский Союз, в отличие от США, поступал с японцами достойно. Да и взял-то после Второй мировой войны немного — то, что было во власти ещё Российской империи. А зубы точат японцы почему-то только на Россию. Это выглядит позорно», — считает Александр Л.

Напомним, 27 августа премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе пресс-конференции о том, что он выражает «крайнее сожаление», что «из-за возражений одной страны, России», не был принят итоговый документ Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия.