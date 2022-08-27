Будва, Черногория, 27 августа, 2022, 22:53 — ИА Регнум. 96 клиентов одного из крупных отелей города Будва (Черногория) обратились в больницы с пищевым отравлением. Об этом 27 августа сообщает радио Crne Gore.

Anton Nikiforov Черногория

По данным журналистов, десятки туристов пришлось госпитализировать. В больницы обращались граждане Польши, Италии и Хорватии, посетившие отель.

«Вчера вечером около 22:00 в больницу Котора доставили 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой», — сообщил журналистам директор больницы Давор Комбурович.

Отмечается, что с жалобами на отель обращались и в других городах Черногории. Официального подтверждения от Института общественного здравоохранения Черногории об этом инциденте пока нет.