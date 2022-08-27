27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 23:08 — REGNUM Интерес пользователей грузинских соцсетей на этот раз вызвала информация о новом «рекорде», который побила цена на природный газ в Европе — 3500 долларов за 1000 кубометров. Отклики оказались самыми разными — от сочувствующих европейцам в преддверии зимы до саркастичных и злорадствующих: так им и надо.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена на газ в Европе побила новый рекорд — 3500 долларов США за 1000 кубометров. Также рекордно выросли цены на электроэнергию в Германии и Франции», — сообщил новость друзьям по соцсетям пользователь А. С.

«Карманные деньги европейцев переадресуются Газпрому. Ишь ты, какую «сильную политику» ведет Европа. Ох уж, эти безмозглые», — возмутилась Э. Д.

«Очень не хочу это признавать, но из того, что мы видим, получается, что расчеты Путина победили коллективный Запад. Как минимум, в ближайшей перспективе», — заметил Д. К.

«И это еще не все. Все идет по плану либералов-фашистов. Если их вовремя не остановят, то о-о-о», — предупредила М. Г.

«Вы на российские информационные ссылаетесь? Мир в Европе, хотя бы Грузии было так хорошо», — откликнулась Н. Г.

«Временно это. Сегодня вся Европа (особенно — Германия) закупает газ в любом месте, в любом количестве, пополняет свои газовые хранилища, так как прекрасно знает, что вместе с приближением зимы Россия еще больше усилит газовый шантаж, и создают запасы. Германия заявляет, что если все ее газохранилища будут заполнены хотя бы на 85%, то зиму они перенесут более или менее без проблем… Скоро заполнятся газохранилища Европы газом, и закончится этот ажиотаж, и цена на газ радикально упадет, за чем последует практически полное изгнание России с европейского рынка», — предсказал Д. Ц.

Хранилище газа N Chadwick

«Так им (Европе) и надо. Мы 10 лет сидели без газа и не умерли», — с явным злорадством заметил Г. К.

«Молодец, Европа, какая у нее политика», — усмехнулся И. К.

«И этим они разрушают российскую экономику???» — добавил Г. О.

«Каждое утро и вечер продается газ с аукциона, и что, сидит кто-то и каждые 3 часа заявляет новую цену? Ни договоров нет, ничего, газ продается прямо с прилавка, оказывается», — поделился своими познаниями пользователь Е. А.

«Потому и собираются нас затопить, чтобы потом подешевле продавать европейцам нашу электроэнергию. А ведь даже Норвегия не строит новые ГЭС, так как губительно это, особенно в нашей сейсмически неустойчивой стране», — перешла к грузинской реальности Н. Ш.

«И чем же нас погубили Ингури ГЭС? Жинвали ГЭС?» — обратился к противнице строительства электростанций пользователь Г. М.

«Норвегия полностью освоила энергопотенциал рек, и как же она будет строить новые? А вы прежде чем писать, ознакомьтесь с информацией, а потом пишите такой абсурд. Так будет лучше для вас. О вашем высоком «интеллекте» говорит ваш пост», — упрекнул Н. Ш. пользователь Д. А.

«Объяснять что-либо таким «образованным» не имеет смысла», — констатировал Г. М.