27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили материал Bild о конфликте Зеленского с главнокомандующим ВСУ и поиске Западом замены главаря киевского неонацистского режима.

Артур Савин, , 22:50 — REGNUM Материал немецкого издания Bild, согласно которому главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский устроил конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за популярности военачальника в западных средствах массовой информации, стал поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Кошка между руководителями киевского неонацистского режима пробежала не на ровном месте. Журналисты уже отмечали, что Зеленский намеренно стопорит информацию о деятельности главнокомандующего ВСУ и выставляет свою фигуру в качестве ключевой, от которой зависит ситуация на территории бывшей УССР.

Зеленский управляет СМИ, потому как управляет тоталитарным режимом, но его полномочия не распространяются на Запад, где на ситуацию вокруг бывшей УССР смотрят иначе. Западному обывателю, может быть, и было бы интереснее наблюдать за дешёвой актёрской игрой Зеленского, но за военное дело, как ни крути, ответственен главнокомандующий вооружённых сил, а это совсем другой человек.

Артист Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При этом надо помнить, насколько западные СМИ всегда правдивы. Хотя Зеленскому в любом случае скоро наступит конец. По крайней мере, его президентству», — отметил Олег И.

Многие пользователи уверены, что политическая грызня внутри киевского неонацистского режима вскоре перерастёт в откровенную бойню. Потому как под Зеленским земля горит из-за отсутствия народной поддержки. Да и его ближайшее окружение было бы совершенно не против подсидеть своего хозяина, не говоря уже о политических конкурентах, которых не устраивает, что Зеленский узурпировал власть.

«Скоро Зеленского ожидает полный импичмент. Думаю, что в подобных обстоятельствах он понесет сокрушительное политическое поражение, но Запад его ликвидировать не станет. Просто заменят фигуру, а самого Зеленского отправят доживать свой век куда-нибудь в Лондон», — уверена Маргарита Г.

Некоторые комментаторы уверены, что Зеленский уже мозоли натёр на глазах западного обывателя, его популярность катится в тартарары, а меж тем финансовая подпитка из-за рубежа киевскому неонацистскому режиму нужна как воздух.

«Видимо, Зеленский уже надоел западным лидерам. Ну и правильно, поставьте вместо него нормального человека, который будет вести более адекватную политику. Хотя откуда Западу взять такого лидера. Киевский режим сплошь состоит из наркоманов и преступников», — пишет Кира Ж.

Часть людей уверена, что Зеленскому в затылок дышат многие, а некоторые уже буквально заявили, что были бы готовы встать на место президента-наркомана.

«Интересно, они реально Арестовича хотят брать или всё-таки из военщины кого-нибудь поставят? Всё-таки Арестович о своих президентских амбициях заявил, а такое на ровном месте не делается. Видимо, понимает, откуда ветер дует», — считает Диана А.

Нашлись и те, кто уверен, что Киев был бы рад смене главаря неонацистского режима, ведь тогда можно будет запустить новую пиар-компанию и, как следствие, повысить внимание к ситуации на территории бывшей УССР со стороны Запада.

«Мне кажется, что буквально кто угодно будет справляться с обязанностями президента лучше, чем этот наркоман Зеленский. Именно он виноват в том, что сейчас там происходит», — поделился своим мнением Валерий М.

Напомним, 27 августа РИА Новости опубликовало материал, согласно которому немецкое издание Bild утверждает, что главарь киевского неонацистского режима Владимир Зеленский устроил конфликт с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным из-за популярности военачальника в западных средствах массовой информации.