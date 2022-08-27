Киев, , 22:26 — REGNUM В небе над Херсоном сработала система противовоздушной обороны. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные СМИ.

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Сообщается, что ракетные войска предприняли очередную попытку нанести по городу ракетный удар. Всего в небе прогремели около шести взрывов. По предварительной информации все вражеские цели были сбиты.

Жертв и разрушений в городе нет.