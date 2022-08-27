Париж, 27 августа, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Правительство Франции постарается смягчить последствия от роста цен энергоносители. Об этом заявила премьер-министр Франции Элизабет Борн в опубликованном 27 августа интервью газете Parisien.

Дарья Антонова ИА REGNUM Электроэнергия

«Французы могут быть спокойны: мы смягчим этот рост и не допустим «взрыва» цен на электроэнергию», — сказала глава правительства.

Борн сообщила, что во Франции введут механизмы смягчения последствий. Также будут приняты меры, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения.

Премьер-министр также пообещала, что никто не будет контролировать, экономят ли жители энергию в домах, но для предприятий будут определённые ограничения. Планируется запретить световую рекламу ночью. Также будет требование закрывать двери при работающих кондиционерах или отоплении.