Донецк, , 21:59 — REGNUM Бандеровские вооруженные формирования выпустили две ракеты из БМ-27 «Ураган», оснащенные кассетами с минами «Лепесток», по Донецку, а также пять снарядов калибром 155 миллиметров по Макеевке в ДНР. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

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Сообщается, что ракеты с «Лепестками» выпущены по Ленинскому району Донецка. Крупнокалиберные снаряды выпущены по Макеевке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» — это мина, которая подрывается в момент, когда человек на нее наступает. Наиболее часто подорвавшиеся на такой мине получают ранение ног. Данные мину приспособлены к дистанционному минированию — изделия объединяются в кассеты, которые становятся головной частью ракет, в частности для РСЗО — таким образом минируются значительные площади.