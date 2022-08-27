Баку, 27 августа, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил по телефону азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с переходом под контроль Баку города Лачин (Бердзор) и соседних сёл в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Tccb.gov.tr Ильхам Алиев и Реджеп Эрдоган

«Президент Турции от своего имени и турецкого народа выразил главе государства и всему народу Азербайджана чувство радости в связи с передачей под контроль Азербайджана города Лачин, сёл Забух и Сус», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы Алиев и Эрдоган также обсудили ряд вопросов, касающихся азербайджано-турецких отношений.

Стоит отметить, что ранее поздравил Азербайджан с получением контроля над Лачинским коридором посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави.