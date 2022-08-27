Триполи, 27 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В столице Ливии — Триполи продолжаются бои между противоборствующими политическими группировками. Об этом сегодня, 27 августа, сообщают местные СМИ.

Libyaherald.com Разрушенная мечеть. Триполи

Сообщается, что в ряде районов Триполи идут бои, гремят взрывы. В городе множественные пожары.

Ранее сообщалось, что вооруженные формирования, лояльные избранному парламентом Ливии премьер-министру Фатхи Башаге уже заняли несколько районов Триполи, а также международный аэропорт.

Им противостоят силы, лояльные главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе. Сам Дбейба уже заявил Башаге, что ему не стоит развязывать кровопролитие, а нужно сосредоточиться на выборах.