В Калмыкии монахи-буддисты проведут молебен для школьников и студентов
Элиста, 27 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года монахи центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» проведут молебен. Он будет посвящен Будде Мудрости (Манджушри).
телеграм-канал «Калмыцкий хурул»
В центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
«В ходе молебна будут звучать мантры, направленные на устранение препятствий в учёбе, а также на то, чтобы учёба приносила радость и вдохновение», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Калмыцкий хурул».
Молебен состоится утром 28 августа.