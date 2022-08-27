Элиста, 27 августа, 2022, 21:31 — ИА Регнум. В преддверии нового учебного года монахи центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» проведут молебен. Он будет посвящен Будде Мудрости (Манджушри).

телеграм-канал «Калмыцкий хурул» В центральном хуруле Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни»

«В ходе молебна будут звучать мантры, направленные на устранение препятствий в учёбе, а также на то, чтобы учёба приносила радость и вдохновение», — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Калмыцкий хурул».

Молебен состоится утром 28 августа.