Таллин, 27 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Полиция Нарвы сорвала 27 августа согласованный митинг против сноса советских памятников, ссылаясь на нарушение законодательства. Об этом сообщает пресс-служба Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

(сс) Leon petrosyan Танк Т-34 в Нарве до демонтажа

«Мы прервали митинг, потому что участвующие в нем люди демонстрировали военную символику и не соглашались ее убрать», — заявила оперативный руководитель Идаской префектуры полиции Урмаса Эльми.

По её словам, 52-летнюю женщину, которая была организатором акции, доставили в отдел полиции и возбудили в отношении неё уголовное дело о нарушении требований проведения массовых акций. Также в отношении тех, кто носил «военную символику», возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти.

Напомним, 16 августа в Нарве власти демонтировали и увезли в Эстонский военный музей памятник — танк Т-34. Аналогичным образом были снесены ещё шесть советских военных монументов. Это вызвало массовые протесты местного населения.