Ростов-на-Дону, , 21:17 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону огнеборцы тушат пожар, вспыхнувший вечером 27 августа в трёхэтажном здании 1896 года постройки. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о возгорании на улице Суворова поступило в экстренные службы примерно в 18:35 мск. Огонь успел распространиться на площади 500 кв. метров и угрожал соседним зданиям. Было создано два боевых участка для защиты смежных зданий. Во время тушения пожара частично обрушились перекрытия и кровля.

Вспыхнувшее здание — нежилое и заброшенное. Угроза распространения огня на соседние строения снята.

На месте работают 44 сотрудника МЧС России и 15 единиц техники. В 21:11 мск объявлено о ликвидации открытого горения.

Из открытых источников следует, что кирпичное здание на улице Суворова было построено в 1896 году. Площадь всех помещений составляет 919 кв. метров. В здании находилось 37 квартир.