Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовило группу экспертов, которая отправится на крупнейшую в Европе Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сегодня, 27 августа, пишет американская газета The New York Times.

Запорожская АЭС Ralf1969

По данным издания, в миссию МАГАТЭ войдут 14 человек, в основном это эксперты из нейтральных стран. Также уточняется, что среди членов делегации — сам руководитель организации, аргентинец Рафаэль Мариано Гросси. При этом представителей США и Великобритании в миссии не будет.

Предполагается, что миссия отправится на Запорожскую АЭС уже на будущей неделе (29 августа — 4 сентября).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на отправке миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС настаивает Россия. Дело в том, что вооруженные формирования бандеровцев систематически обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы.