Оксана Переможенко, 27 августа 2022, 22:23 — REGNUM Североатлантический альянс намерен усилить присутствие в Арктике, так как сотрудничество Российской Федерации и Китая в регионе идет вразрез с интересами стран — членов военного блока. Об этом 26 августа в ходе визита в Канаду заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Фредерик Эдвин Черч. Айсберги. 1861
Фредерик Эдвин Черч. Айсберги. 1861

По словам политика, «возможности России на Севере» являются стратегическим вызовом для НАТО.

Генсек НАТО также уточнил, что в планах у КНР — создание крупнейшего ледокола. Кроме того, Столтенберг добавил, что десятки миллиардов долларов Китай вложит в инфраструктуру, энергетику и инновационные проекты на Крайнем Севере.

«Пекин и Москва усилили свое реальное сотрудничество в Арктике. Это лишь часть их углубленного стратегического партнерства, которое является вызовом нашим ценностям и интересам. Наш ответ — сильное присутствие в регионе», — сказал он.

Заявление Столтенберга обсудили в мессенджере Telegram. Некоторые участники обсуждения указали на то, что у стран НАТО нет нормальных ледоколов для усиления присутствия в Арктике. Иные отметили, что страны НАТО хотят усилить присутствие на Крайнем Севере из-за природных ресурсов, которые здесь имеются. Были и те, кто порекомендовал странам НАТО пережить грядущую зиму, а затем уже размышлять на тему усиления присутствия в Арктике.

«Ой, да он чего только не заявляет. База в Арктике — это не палатки с военными в теплой Европе. Тут годы нужны», — отреагировал Сергей.

«Они там будут оберегать наши природные ресурсы от нас самих. Такие заботливые и рачительные. У сирийцев нефть охраняют», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Геологическая разведка показала, что там большое количество ископаемых, вот и пытаются вякать», — также добавила Виктория.

«Морозы там сильные, белые мишки злые. Идите ребята в Арктику. Вас там ждут с нетерпением», — с сарказмом призвала Людмила Павловна.

Джон Макаллан Суон. Холодный север
Джон Макаллан Суон. Холодный север

«Вот туда его и надо отправить на зиму идиота», — не выдержал А. Р.

«Зачем им Арктика? Этой зимой она сама к ним придет», — смеется Игорь.

«Вы сначала эту зиму переживите, потом про Арктику поговорим», — иронизирует Юрий Д.

«Мечтать не вредно…» — пишет Татьяна Ф.

«Дядя, ты в своей Европе целым и незамёрзшим останься. Эвон куда потянуло», — написал еще один участник обсуждения.

«Защищать интересы стран, входящих в НАТО. Или по-русски, чтобы американцы могли беззаботно, как в Сирии, в Арктике качать нефть», — прокомментировал заявление Столтенберга Alexandro.

«Несут демократию белым медведям», — смеется Елена.

«Один раз там подлодка США вмёрзла так, что нашим пришлось спасать. У них ледокольного флота нет вообще. Какое уж там присутствие в регионе?..» — не понимает Игорь С.

«На чём они туда добираться собрались, на плотах? У них же даже одного нормального ледокола нет», — также отметил Mihail М.

«Защитили Югославию, Ирак, Ливию, Сирию, Афганистан — защитим и Арктику», — с сарказмом пишет Aleksey.

«А что у белых медведей проблема с демократией?» — шутит Злата.

«Пусть проживёт эту зиму в Европе, а потом ещё раз подумает!» — призвал Igchuk.

«Кроме шуток. Арктику нужно срочно и глобально осваивать. Есть риск того, что американцы таки построят ледокольный флот…» — подытожил Sho.

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