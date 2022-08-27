Омутинский район, Тюменская область, , 21:01 — REGNUM Тюменец был жестоко избит тремя-девочками подростками, потому что отказался с ними выпивать спиртное. Об этом он сообщил телеграм-каналу SHOT.

Дженс Лунд. Цветы зла. 1901

Напомним, 21 августа 36-летний мужчина был жестоко избит на вокзале в посёлке Вагай девочками 15, 16 и 17 лет.

Как пояснил мужчина, он опоздал на электричку и был вынужден ночевать на вокзале. Там уже находились три девочки-подростка, которые распивали пиво и громко слушали музыку. Одна подошла к нему и предложила стать четвёртым собутыльником. Получив отказ, они возмутились: «Ты, бич, приехал с колхоза! А с нами, с девчонками, даже не выпьешь!».

Выяснилось, что пострадавший не смог постоять за себя, так как у него онкологическое заболевание. По словам мужчины, били его около часа. Он сейчас находится в больнице, где ему провели операцию.

Информацию о том, что подростки якобы изнасиловали потерпевшего, СУ СКР по Тюменской области опровергает. Также не подтверждаются слова девочек, что якобы мужчина к ним приставал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Одна из нападавших задержана.

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