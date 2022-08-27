Сочи, Краснодарский край, , 20:50 — REGNUM На открытой сцене парка «Лайзо» курорта «Роза Хутор», на высоте 1050 метров над уровнем моря, была представлена новая постановка оперы Жоржа Бизе «Кармен».

Кармен на Красной поляне Пресс-служба ПФКИ

Премьера стала кульминацией Первого Сочинского фестиваля классической музыки.

Новаторство данной версии одной из самых популярных опер в мире — в использовании новейших сценических решений. Благодаря работе видеооператоров, находящихся на сцене на протяжении всего спектакля и введенных в него в качестве героев, появилась возможность увидеть артистов, их мимику, оттенки эмоций в максимальном приближении на мультимедийных экранах, расположенных по краям сцены и принимающих прямую трансляцию записи. Режиссер Илья Устьянцев использовал в постановке и элементы иммерсивного театра: среди гостей прогуливались солдаты, цыгане предлагали зрителям купить папиросы и гадали на картах.

«Благодаря такой интеграции спектакль стал переплетением внешнего взгляда на происходящее и внутренним наблюдением за каждой деталью, сценой, эмоцией. Он позволил зрителю почувствовать атмосферу стихии чувств и взлететь вместе с героями на высоту рока судьбы», — рассказал режиссер спектакля Илья Устьянцев.

Партию Кармен исполнила солистка Большого театра меццо-сопрано Агунда Кулаева. В роли Хосе выступил тенор Азер Заде, Эскамильо — солист Мариинского театра Владислав Сулимский, партию Микаэлы исполнила солистка оперной труппы Мариинского театра Оксана Шилова. Также в постановке были задействованы молодые оперные исполнители, победители общероссийского кастинга, который прошел в Санкт-Петербурге по инициативе организатора фестиваля — фонда поддержки классического музыкального искусства F. E. S.

За музыкальное сопровождение отвечал Сочинский симфонический оркестр под управлением его художественного руководителя Алексея Асланова.

Первый Сочинский фестиваль классической музыки проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и продлится до 28 августа.