Тбилиси, 27 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Вашингтон намерен стимулировать производство пшеницы в Грузии, чтобы снизить зависимость республики от России. Об этом грузинскому отделу «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам глобальной продовольственной безопасности Кэрри Фаулер.

Цитата из к/ф «Приключения Буратино». Реж. Леонид Нечаев. 1975. СССР Кот Базилио и лиса Алиса разъясняют Буратино необходимость отдать им золотые

«Одной из проблем для Грузии является зависимость от импорта пшеницы. Сама Грузия производит около 100 тыс. тонн пшеницы в год, но импортирует в пять раз больше, и это количество почти полностью поступает из России», — сказал Фаулер.

Он добавил, что Россия ограничила экспорт пшеницы, из-за чего грузинские бизнесмены стали закупать российскую муку. Теперь, как считает Фаулер, Грузия несёт «двойное бремя»: остается зависимой от России и вынуждена платить за муку больше, чем за зерно.

Представитель Госдепа сообщил, что США начали реализацию многолетних программ по увеличению производства пшеницы в Грузии.

Стоит отметить, что по данным на август, на Россию приходится 86% от общего объёма импорта пшеницы в Грузию и 99% муки. Это вызвано тем что цены на российскую продукцию ниже, чем устанавливают в других странах.