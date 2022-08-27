В США озаботились зависимостью Грузии от российской пшеницы и муки
Тбилиси, 27 августа, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Вашингтон намерен стимулировать производство пшеницы в Грузии, чтобы снизить зависимость республики от России. Об этом грузинскому отделу «Голоса Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) сообщил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам глобальной продовольственной безопасности Кэрри Фаулер.
«Одной из проблем для Грузии является зависимость от импорта пшеницы. Сама Грузия производит около 100 тыс. тонн пшеницы в год, но импортирует в пять раз больше, и это количество почти полностью поступает из России», — сказал Фаулер.
Он добавил, что Россия ограничила экспорт пшеницы, из-за чего грузинские бизнесмены стали закупать российскую муку. Теперь, как считает Фаулер, Грузия несёт «двойное бремя»: остается зависимой от России и вынуждена платить за муку больше, чем за зерно.
Представитель Госдепа сообщил, что США начали реализацию многолетних программ по увеличению производства пшеницы в Грузии.
Стоит отметить, что по данным на август, на Россию приходится 86% от общего объёма импорта пшеницы в Грузию и 99% муки. Это вызвано тем что цены на российскую продукцию ниже, чем устанавливают в других странах.