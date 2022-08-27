Триполи, , 20:46 — REGNUM В столице Ливии — Триполи 12 человек погибли, 87 получили ранения в результате столкновений между формированиями политиков, претендующих на власть в стране. Об этом сегодня, 27 августа, минздрав Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.

Ливия David Stanley

Сообщается, что утром 26 августа в Триполи разгорелись бои между военными отрядами, лояльными главе Правительства национального единства (ПНЕ)ЛивииАбдельхамиду Дбейбе, с одной стороны и избранному парламентом премьеру Ливии Фатхи Башаге.

В столкновениях по данным миздрава погибли 12 человек, 87 получили ранения. Стороны явно не намерены садится за стол переговоров — формирования командиров, близких к Башаге, подходят к Триполи с трех сторон, они уже заняли территорию международного аэропорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный парламентом премьер-министр Ливии Фатхи Башага направил письмо главе правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Абдельхамиду Дбейбе, в котором в очередной раз потребовал от главы ПНЕ сложить полномочия, чтобы не допустить кровопролития.