27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова министра юстиции Чехии о том, что энергетический кризис в Евросоюзе может обернуться политической катастрофой и смертью ЕС.

Светлана Рыбина, , 21:08 — REGNUM Заявление министра юстиции Чехии Павла Блажека о том, что стремительный рост цен на электроэнергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и может привести к резкой смене политической системы, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Развал Евросоюза Иван Шилов © ИА REGNUM

Ближайшим аналогом предстоящей катастрофы Блажек назвал 1989 год, намекая на крушение Советского Союза. По мнению чиновника, Европейский союз может настигнуть подобная участь. Причём зацепит всех, включая и политическое устройство в самой Чехии.

Такая печальная судьба уготована европейцам в том случае, если они не смогут найти выход из энергетического тупика. Отсутствие достаточного количества топлива для всех стран ЕС и невероятно высокая цена на пока что имеющийся природный газ готовы опрокинуть Европу с ног на голову.

«Такое ощущение, что в Европе завёлся новый Горбачёв. Если это так, то развал Евросоюза неизбежен. Потом его в Америку послать надо», — считает Фанус З.

Многие комментаторы заметили, что в Европе пока что никто так и не смог найти решение санкционной головоломки. Без российского газа вся европейская экономика остановится уже ближайшей зимой, а вместо попыток договориться с Москвой власти ЕС лишь пытаются экономить на отоплении и потреблении электроэнергии.

«В Чехии переводят студентов на дистанционное обучение, потому что денег для отопления и обеспечения энергией вузов нет. И подобные «приколы» по всей Европе. Да и на всём Западе картина не лучше», — отметил Глеб М.

Некоторые комментаторы отмечают, что Европа должна понести наказание за свои деяния, потому что она его заслужила.

«Смешно. Из-за роста цен на электроэнергию готовы свои страны обречь на смерть. С логикой большие проблемы. Сами создали ситуацию и сами же начали прогнозировать собственное «светлое будущее», — заметила Надежда К.

«Всё, что Европа зарабатывала столько десятилетий, сейчас жрёт инфляция и высокие цены на энергоносители. Ну, сами хотели без России, имейте теперь смелость встретиться с последствиями», — обращается Em E.

Часть людей полагает, что после экономической и, как следствие, политической катастрофы в Евросоюзе ждать новых финансовых подачек от своих западных партнёров киевскому неонацистскому режиму не стоит.

«В Европейском союзе такой бардак сейчас творится, что революции никто не стал бы удивляться. Странно осознавать тот факт, что из-за солидарности вокруг [бывшей УССР] — страны, о существовании которой большинство жителей ЕС до спецоперации не знали, сейчас там такие большие проблемы. Выводы напрашиваются сами собой», — указывает Карина Р.

Нашлись и те, кто уверены, что вслед за развалом Евросоюза, словно по эффекту домино, начнётся рассыпаться вся западная цивилизационная система.

Эффект домино Kurt:S

«Это только разминка. Стремительный рост социальной напряжённости в ЕС будет зимой, когда люди получат платёжки за отопление», — предрекает Илья П.

Напомним, 27 августа издание iDNES. cz опубликовало материал, согласно которому министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил о том, что стремительный рост цен на электроэнергию в Европе угрожает существованию Евросоюза и может привести к резкой смене политической системы.