Москва, 27 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. Депутат ГосдумыСергей Лисовскийот «Единой России» обратился к министру промышленности и торговли, вице-премьеруДенису Мантурову с призывом увеличить господдержку производства жести в России, чтобы избежать дефицита. Об этом 27 августа сообщает РБК.

Namira1 Производство детского питания

По данным депутата, после введения санкций ЕС прекратил поставлять жесть в РФ, а поставок из Сербии и Турции не хватает для всех производителей.

«Так называемая белая жесть, к сожалению, в России не производится, она является сырьем для изготовления крышек для многих продуктов питания для упаковки, в частности для детского питания», — сказал депутат журналистам.

Он заявил, что части заводов по производству детского питания придётся прекратить выпуск продукции, если не получится найти альтернативу.