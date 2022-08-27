Брюссель, 27 августа, 2022, 20:12 — ИА Регнум. Евросоюз получил гарантии от премьер-министра Косово Альбина Курти относительно свободного передвижения через границы косовских сербов по их удостоверениям личности. Об этом сегодня, 27 августа, заявил глава евросоюзной дипломатии Жозеп Боррель.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Косово

«Сербы Косово, а также все другие граждане, смогут свободно путешествовать между Косово и Сербией, используя свои удостоверения личности. ЕС только что получил гарантии на этот счет от премьера Курти», — сообщил Боррель.

Также Боррель рассказал, что Сербия согласилась пойти на некоторые уступки в вопросе пересечения границ по документам, выданным со стороны Приштины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Сербии Александр Вучич заявил, что сербские власти готовы частично принять требования властей Косова относительно въездных документов в край при определенных условиях и гарантиях ЕС. При этом Вучич подчеркнул, что не следует воспринимать уступчивость Белграда как признание Сербией провозглашенной в одностороннем порядке независимости Косово.