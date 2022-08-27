27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Тимур Кондратьев, , 20:51 — REGNUM Сообщение Банка Мексики о том, что мексиканские предприятия импортировали из России товаров на общую сумму $1,193 млрд с начала 2022 года, что на 20,85% больше, чем показатели за аналогичный период 2021 года, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Торговые отношения мексиканских властей с Российской Федерацией, находящейся под самыми жёсткими санкциями за всю историю, показывают себя очень стабильно. Лишь за один летний месяц нынешнего года Россия отправила в Мексику товаров на $275 млн. А ведь это не самый горячий сезон, но, судя по всему, мексиканцы вожделеют импорта из России и нарушают привычные экономические схемы.

Такая необычная картина свидетельствует о том, что изоляция России от цивилизованных стран — это не то что выдумка, а очевидная ложь, чтобы запудрить мозги доверчивой общественности. Главный показатель отсутствия изоляции — это международная торговля, с которой у Российской Федерации всё просто замечательно.

«Без «Тесл», «Айфонов» и прочих приблуд прожить можно, как оказалось, а вот без российских удобрений, зерна и энергоресурсов — сложновато. Как там любили говорить, 3% мирового ВВП и страна-бензоколонка?! Ну-ну», — пишет Константин П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия утёрла нос Америке, причём самым унизительным для США образом, нарастив торговые отношение Мексикой.

«А кто там говорил, что с Россией «не будет торговать весь мир»? Ну и где теперь эти фантазёры?» — спрашивает Мартын З.

«Ну что и требовалось доказать — США не смогут сделать так, чтобы у нас никто ничего не закупал. Даже Мексика, которая находится по соседству, принимает российские товары», — указывает Анастасия М.

Некоторые комментаторы заподозрили США в том, что они не просто закрывают глаза на нарушение антироссийских санкций со стороны своих соседей, а скорее даже потакают этому, чтобы потом переправить товары из России на свою территорию.

«А как их США-то ещё по голове не настучали? Вот, что мне интересно. Или Америка не против, что Мексика принимает российский импорт. Может быть, этот импорт потом в США экспортируется уже под мексиканским флагом?» — интересуется Зинаида С.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Забавно. Это мексиканцам вот так вдруг внезапно поставки из России понадобились, или всё-таки рост связан с транспортировкой этой санкционной продукции в США, которые эти самые санкции и ввели?» — задаётся вопросом Павел И.

Часть людей уверена, что антироссийские санкции нанесли сокрушительный удар по России только согласно бумажным отчётам на столе президента США Джозефа Байдена. На деле же мы видим, что американские ограничения сплошь и рядом дырявые.

«На наши ресурсы просто не может не быть покупателей, так что те, кто отказались от наших услуг лишь потеряли, причём много. А мы в свою очередь практически ничего!» — отметила Юлия М.

Напомним, 27 августа пресс-служба Банка Мексики сообщила о том, что мексиканские предприятия импортировали из России товаров на общую сумму $1,193 млрд с начала 2022 года, что на 20,85% больше, чем показатели за аналогичный период 2021 года.