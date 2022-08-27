Екатеринбург, 27 августа, 2022, 20:04 — ИА Регнум. Прощание с театральным режиссёром Кириллом Стрежневым состоится 28 августа в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в Свердловском театре музыкальной комедии.

Свеча

Церемония пройдёт в здании театра с 12:00 до 14:00 по местному времени. По Москве это будет с 10:00 до 12:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Стрежнев скончался 27 августа после продолжительной тяжёлой болезни. Ему было 68 лет.

С 1986 года Кирилл Васильевич, родившийся в Ленинграде, был главным режиссёром Свердловского театра музкомедии. Он являлся народным артистом России, был лауреатом Премии правительства РФ и дважды получал премию «Золотая Маска».