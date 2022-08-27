Тбилиси, , 20:01 — REGNUM Грузия в июле получила от международного транзита по автомобильным дорогам 13,7 млн лари (около 290 млн рублей), что на 49,9% больше, чем за тот же месяц в 2022 году. Об этом сообщает бизнес-издание bm. ge.

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По данным журналистов, в течение прошлого месяца грузинскую территорию пересекли 39,2 тыс. иностранных грузовиков. За семь месяцев текущего года по Грузии проехало 165 тыс. трейлеров из других стран.

Отмечается, что с июня в Грузии повысили размер транзитного сбора с 200 до 350 лари (до 7,3 тыс. рублей) с машины.

Напомним, после того, как международные торговые потоки были перенаправлены из-за антироссийских санкций, резко вырос поток грузов, идущих по Грузии из Турции и черноморских портов.