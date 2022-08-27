Грозный, 27 августа, 2022, 19:45 — ИА Регнум. 27 августа в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» футбольный клуб «Ахмат» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Российская Премьер-лига. ФК «Урал» — «Крылья Советов»

Стартовые составы команд:

«Ахмат»: Михаил Опарин, Дарко Тодорович, Мирослав Богосавац, Юрий Журавлев, Зоран Нижич, Александр Трошечкин, Марат Быстров, Артем Тимофеев, Иван Олейников, Мохамед Конате, Бернард Бериша.

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Александр Солдатенков, Матео Барач, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Юрий Горшков, Роман Ежов, Александр Коваленко, Денис Якуба, Максим Глушенков, Артем Соколов.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Илья Елеференко и Антон Кобзев.