Париж, , 19:41 — REGNUM Власти Франции и Германии готовят совместное заявление, в котором призовут Евросоюз продолжить выдавать шенгенские визы гражданам России, которые не связаны с властями. Об этом сообщает сегодня, 27 августа, Bloomberg со ссылкой на текст документа, подготовленного ко встрече министров иностранных дел ЕС в Праге после 29 августа.

Шенгенская виза Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд стран Евросоюза, в частности, прибалтийские страны, выдвинули предложение на уровне ЕС полностью запретить выдачу виз гражданам России. Сами эти страны уже начали вводить визовые ограничения для граждан России, однако Шенгенские соглашения ЕС предполагают, что получив визу одной из стран Евросоюза, можно передвигаться по всему наднациональному объединению.

Однако крупнейшие страны ЕС выступили против таких мер.