27 августа 2022 | Время чтения 7 мин

России никакими терапевтическими мерами политического, дипломатического и экономического характера русофобию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии уже не вылечить. Шанс упущен. Теперь только хирургическое вмешательство – военные меры. И время для их принятия непременно наступит – после выполнения задач специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Владимир Васильев, , 20:41 — REGNUM Власти Латвии в течение 23–25 августа 2022 года снесли советский мемориальный военный комплекс Освободителям Риги, расположенный в столичном парке Победы. Данный мемориал состоял из трёх композиций: «Мать-Родина», «Воины-освободители» и 79-метровой стелы. Всего же латвийские власти намерены демонтировать 69 советских памятников, их список был опубликован в июле 2022 года.

Прибалтика. Флаги

Полным ходом идёт снос советских памятников и монументов, установленных в честь Победы в Великой Отечественной войне, в Литве и Эстонии.

11 августа 2022 года латвийский сейм официально признал Россию «государством — спонсором терроризма», а действия российских военных на территории бывшей УССР — «терроризмом». Он также призвал страны Евросоюза немедленно прекратить выдавать россиянам и белорусам туристические визы. А глава МИД Латвии объявил о грядущих изменениях в государственном законодательстве, согласно которым жителям Латвии после получения гражданства РФ не дадут вид на жительство и они будут обязаны покинуть страну.

Сейм Литовской Республики 10 мая 2022 года принял резолюцию «О признании действий Российской Федерации на [б. УССР] геноцидом и создании специального международного уголовного трибунала по расследованию преступлений российской агрессии».

Следует заметить, что на сайте Конгресса США проект резолюции с призывом к госсекретарю США признать Россию «страной — спонсором терроризма» появился 9 мая 2022 года. Данная резолюция была одобрена Сенатом США 27 июля 2022 года. Согласно американскому законодательству, признание иностранного государства страной — спонсором терроризма относится к компетенции Госдепа США. Сейчас в данном списке находятся Северная Корея, Иран, Сирия и Куба.

Получается, что в русофобских действиях Литва опередила даже своих хозяев — англосаксов.

Ранее Литва и Латвия понизили уровень отношений с Российской Федерацией, отозвав своих послов из Москвы и закрыв российские генконсульства на своей территории. Кроме того, в июне 2022 года Литва перекрыла часть сухопутного транзита в Калининградскую область, однако была вынуждена возобновить его после разъяснений Еврокомиссии.

25 августа 2022 года на заседании кабинета министров Эстонии были приняты решения о последующих действиях эстонских властей по дальнейшей изоляции России от международных организаций и форматов сотрудничества.

Страх Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу: «Во многих случаях мы [Эстония] также являемся лидером этих идей, чтобы исключить возможность влияния России на деятельность тех организаций, которые занимаются вопросом [бывшей УССР] честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведём с начала войны в направлении изоляции России».

Ранее, 9 августа 2022 года, премьер-министр Эстонии Кая Каллас написала у себя в «Твиттер»: «Прекратите выдачу туристических виз россиянам. Посещение Европы — это привилегия, а не право человека. Авиасообщение из России прекращено. Это означает, что в то время как страны Шенгенского соглашения выдают визы, соседи России несут бремя (Финляндия, Эстония и Латвия — единственные точки доступа). Пора покончить с туризмом из России прямо сейчас».

С 18 августа 2022 года Эстония прекратила пропуск в страну граждан РФ с выданными республикой шенгенскими визами за рядом исключений.

В нынешней антироссийской гонке старается не отставать от стран Прибалтики и Финляндия. 23 августа 2022 года на координационной встрече с руководителями финских дипломатических миссий в Хельсинки президент Финляндии Саули Ниинистё заявил: «В нынешних условиях от прежних отношений Финляндии с Россией мало что осталось. Доверие утрачено, и нет никаких признаков нового начала. Сейчас не время для налаживания связей. Это ледяной кризис как во время Холодной войны. Отсутствуют возможности для диалога практически на любом направлении».

Саули Ниинистё Securityconference.de

Саули Ниинистё подтвердил полную поддержку Финляндией [бывшей УССР]. Он также сказал, что Финляндия станет членом НАТО, эффект сдерживания повысит безопасность страны.

Напомню, Финляндия подала официальную заявку на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, а 8 июля Саули Ниинистё принял решение о строительстве заграждений вдоль всей финско-российской границы длиной примерно в 1300 километров.

На этом же мероприятии премьер-министр Финляндии Санна Марин проинформировала, что страна замедляет выдачу туристических виз гражданам РФ в дополнение к уже принятым мерам. До этого власти Финляндии объявили, что намерены в 10 раз сократить число выдаваемых россиянам туристических виз. По словам Марин, Финляндии в прошлом следовало бы более внимательно прислушиваться к странам Прибалтики в отношении России, и что, став членом НАТО, Финляндия сблизится с Эстонией. Она также подчеркнула, что Финляндия готова к дальнейшему ужесточению санкций против России.

Как заявил 23 августа 2022 года глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, если Евросоюз не введёт запрет на выдачу виз россиянам, это можно сделать на уровне Прибалтики, Польши и Финляндии.

Габриэлюс Ландсбергис European People's Party

Выше приведена лишь небольшая толика антироссийских действий стран Прибалтики и Финляндии за последние несколько месяцев. Однако даже этих примеров вполне достаточно для понимания, что России никакими терапевтическими мерами политического, дипломатического и экономического характера русофобию Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии уже не вылечить. Шанс упущен. Теперь только хирургическое вмешательство — военные меры. И время для их принятия непременно наступит — после выполнения задач специальной военной операции на территории бывшей УССР.

Кстати, по поводу фразы премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что «посещение Европы — это привилегия, а не право человека» уместно вспомнить диалог журналистки и Ивана Сергеевича Травкина из советского фильма «Тридцать три»: «— Вы были за границей? — В Берлине, в Праге. — Вы ездили туда по служебным делам? — Я не ездил, я пешком. — В качестве туриста? — Нет, в пехоте».

Кая Каллас FinnishGovernment

Потенциальное развёртывание военной инфраструктуры НАТО, в том числе ракетных ударных систем, в Прибалтике и Финляндии будет представлять для России не меньшую угрозу, чем подобные действия Североатлантического альянса на территории бывшей УССР. И наша страна не будет с этим мириться. Уровень военной опасности для Калининградской области и Санкт-Петербурга — Северной столицы России, резко возрастёт.

Очевидно, что одной из подготовительных мер перед превращением стран Прибалтики в плацдарм НАТО станут жёсткие репрессии против русскоязычного населения этих государств. Ожидается тотальная зачистка от российского влияния, политические репрессии и депортации несогласных с русофобской политикой местных властей. И России надо быть готовой принять и обустроить этих соотечественников на своей территории.

Как отмечают эксперты, в Прибалтике готовы загнать русских в концлагеря:

«Президент Латвии Эгилс Левитс призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги, и изолировать их от общества. Неудивительно: после сноса памятников воинам-освободителям, уголовных дел в отношении пророссийских активистов по статье о геноциде, заявлений о необходимости уничтожить идеологию русского мира, ареста счетов российских посольств, следующий шаг — только концлагеря для «сомнительных элементов», для партизан будущих городских боёв, для тех русских, кто не отречётся от своей русскости при обысках жилья и арестах».

Президент Латвии Эгилс Левитс Saeima

Литве, Латвии, Эстонии, которые были частью Российской империи и СССР, а также Финляндии, которая входила в Российскую империю, следует иметь в виду слова президента России Владимира Путина: «Мы никогда не согласимся только с одним: чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации».

Таким образом, участь Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии стратегически предрешена. Эти страны бездарно упустили свой шанс на самостоятельное и суверенное развитие, полностью отдав себя под власть англосаксов и став их послушным оружием против России. И у этого выбора есть своя цена.

После успешного завершения специальной военной операции России в Прибалтике и Финляндии второго шанса на суверенитет у данных государств быть не должно. Эти страны могут быть только территориями под протекторатом России и местом для размещения российских военных баз, ибо второй шанс на государственность они используют таким же бездарным образом.