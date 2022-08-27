Лондон, , 19:37 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Челси» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 обыграл «Лестер Сити». При этом «пенсионеры» с 28-й минуты играли в меньшинстве после удаления хавбека Конора Галлахера.

Оба гола в составе «Челси» забил 27-летний фланговый нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг (47’ Марк Кукурелья, 63’ Рис Джеймс). Единственный гол «лис» на 66-й минуте забил Харви Барнс после передачи Джейми Варди.

Составы команд:

«Челси»: Менди, Силва, Джеймс, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 90’), Жоржиньо (Ковачич, 75’), Лофтус-Чик, Галлахер, Маунт (Аспиликуэта, 46’), Хаверц, Стерлинг (Пулишич, 75’).

«Лестер Сити»: Уорд, Джастин, Эванс, Даниэль, Кастань, Прат (Перес, 55’), Сумаре (Ихеаначо, 55’), Тилеманс (Ндиди, 89’), Барнс, Дьюсбери-Холл, Варди.

На данный момент «Челси» с семью очками занимает шестое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Лестер Сити», набрав после четырех матчей лишь одно очко, остался на предпоследнем месте.