Воронеж, 27 августа, 2022, 19:30 — ИА Регнум. 27 августа московский «Спартак» в матче седьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал волевую победу над воронежским «Факелом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:4.

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Первый мяч на экваторе первого тайма забил 33-летний защитник «Факела» Аслан Дашаев — 1:0. В дебюте второй половины хавбек сборной России Роман Зобнин вернул «красно-белых» в игру — 1:1. Через шесть минут Руслан Литвинов впервые вывел «Спартак» вперед – 1:2. В компенсированное время встречи Квинси Промес и Мацей Рыбус отметились забитыми мячами и установили окончательный счет – 1:4.

Желтые карточки получили Роман Акбашев, Максим Максимов, Олег Дмитриев, Роман Зобнин и Александр Максименко. На матче работала бригада арбитров во главе с Артемом Любимовым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Жвакин и Роман Милюченко.

Составы команд:

«Факел»: Свинов, Черов (Магаль, 65’), Дашаев, Шляков, Суслов (Мастерной, 73’), Божин, Акбашев (Гонгадзе, 73’), Мендель (Квеквескири, 30’), Дмитриев (Шаваев, 73’), Аппаев, Максимов.

«Спартаке»: Максименко, Джикия, Литвинов, Хлусевич (Пруцев, 80’), Денисов, Умяров (Чернов, 46’), Игнатов (Зиньковский, 46’), Перейра (Рассказов, 89’), Зобнин, Промес, Соболев.