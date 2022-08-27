Кишинёв, 27 августа, 2022, 19:27 — ИА Регнум. На воинском кладбище мемориального комплекса «Вечность» в Кишинёве 25 августа воздали воинские почести герою Великой Отечественной войны, красноармейцу Алексею Полякову перед его отправкой в Россию. Об этом сообщил в своём телеграм-канале председатель Национального комитета «Победа» в Молдавии, руководитель поискового движения Алексей Петрович.

Иван Шилов ИА REGNUM Великая Отечественная

«Перед отправкой для захоронения на Родину, в Воронежскую область, проститься с героем-освободителем пришли десятки жителей Кишинева, депутаты Парламента РМ, представители дипломатического корпуса России и Белоруссии», — написал Петрович.

Он отметил, что также на церемонию пришли ветераны Союза офицеров Молдавии и Союза ветеранов войны в Афганистане. Кроме того, архимандрит Николай провёл церемонию православных почестей.

Петрович сообщил, что после церемонии останки героя передали посольству РФ в Молдавии. Дипломаты переправят их на родину бойца.

Стоит отметить, ранее Петрович сообщил, что власти Моладвии отказались предоставить почётный караул для воздания почестей советскому солдату. При этом караул предоставляют музею «советской оккупации».