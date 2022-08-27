27 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что крупнейший производитель туалетной бумаги в Европейском союзе финская компания Metsä Tissue предупредила потребителей о возможном дефиците своей продукции в связи с энергетическим кризисом.

Анна Царькова, , 19:33 — REGNUM Один из крупнейших производителей туалетной бумаги в Европейском союзе финская компания Metsä Tissue предупредила потребителей о возможном дефиците своей продукции в связи с энергетическим кризисом. Соответствующий пресс-релиз был опубликован 26 августа.

Окно в Европу Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Рост стоимости электроэнергии уже привел к сокращению производства продукции в Словакии и ФРГ.

«В условиях высоких цен на энергию вероятны дальнейшие сокращения производства, которые также могут повлиять на доступность ежедневной продукции на рынках…» — говорится в заявлении компании.

Представитель компании Тобиас Люнинг также добавил, что для замены российского газа альтернативными источниками энергии рассматриваются все возможные варианты. Компания ускорила переход к свежему волокну, что также позволит сократить энергопотребление.

Новость обсудили в социальных сетях. Некоторые участники обсуждения опасаются, что жители Финляндии бумагу будут скупать в России. Иные напомнили, что это Россию хотели ввергнуть в XIX век и говорили о том, что в России якобы ничего нет. В целом многие усмотрели в этой новости повод для сарказма.

«Всё гармонично… есть уже стали намного меньше!» — с сарказмом пишет Non Grata.

«Как границы закрывать будем, если ломанутся за туалетной бумагой и не только?» — задалась вопросом Наталья Т.

«Такое ощущение, что времена СССР возвращаются… Но уже в Европу…» — смеется «Немой человек», указывая, видимо, на дефицит.

«Отличная новость! Европа медленно, но верно идет к своей цели!» — добавила Наталия Т.

«А мне помнится, кое-кто над россиянами подшучивал. Мол, у вас ничего нет в магазинах… А что теперь? Хорошо смеется тот, кто смеётся последним», — добавила Вера Х.

«Ничего страшного, газета есть. Вперед, только вперед», — добавила Ирина.

«Кто-то Россию в XIX век отправить обещал…» — напомнил «Серый Шум».

«Туалетная бумага — это привилегия», — иронизирует Alex B.

«Ну ничего, русских туристов будет меньше, финнам больше туалетной бумаги достанется», — шутит Konstantin.

«Пускай лопухи заготавливают, вместе с дровами», — с юмором добавил Qwerty_66.

Василий Поленов. Лопухи. 1870-е

«Продам листья борщевика. Количество неограниченно. Самовывоз из Ленинградской области», — не без юмора написал I’m Савва.

«Канада поможет — многоразовую туалетную бумагу продаст», — прокомментировала Зухра.

«А мы переживали, что не будет офисной белой бумаги. А тут вон оно что, жизнь остановилась! Ни тебе воды горячей, ни бумаги мягкой!» — пишет Елена.

«Пусть не переживают. Скоро будет нечего кушать, а значит… бумага не понадобится», — прокомментировал новость Евгений Львович.

«О! Мало того, что мыться не будут, ещё и задницы вытирать нечем. Осталось крыс и вшей побольше развести, и до чумы, тифа, холеры и прочих радостей недалеко. И кто там жалуется на то, что они визы не дают? Нам им за это «спасибо» сказать надо. Зачем нам лишняя зараза?» — задалась вопросом Светлана.

«Пусть прочувствуют все прелести жизни одним местом…» — пошутила Svetlana.

«Если так, то скоро РФ, кроме нефти с газом, еще туалетной бумагой будет Европу обеспечивать. Но только за рубли!» — добавила Лидия Д.

«Меньше гадить надо. И будет бумага. Догавкались», — с сарказмом подытожила Людмила Павловна.