Манчестер, Великобритания, 27 августа, 2022, 19:16 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 обыграл «Кристал Пэлас». Основное время встречи, проходившей в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилось со счетом 4:2.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Бернарду Силва (53’ Родриго Эрнандес) и Эрлинг Холанд (62’ Филип Фоден, 70’ Джон Стоунс, 81’ Илкай Гюндоган). Голы «орлят» забили Джон Стоунс (4’ автогол) и Йоаким Андерсен (21’ Эберечи Эзе).

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон Мораеш, Кайл Уокер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Жоау Канселу (Илкай Гюндоган, 51’), Родриго Эрнандес, Бернарду Силва, Кевин Де Брёйне (Коул Палмер, 89’), Рияд Марез (Хулиан Альварес, 61’), Филип Фоден, Эрлинг Холанд (Серхио Гомес, 84’).

«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Тайрик Митчелл (Крис Ричардс, 57’), Марк Гэи, Йоаким Андерсен, Натаниэль Клайн (Майкл Олис, 74’), Джефри Шлупп, Шейк Дукуре, Эберечи Эзе, Джордан Айю (Жан-Филипп Матета, 74’), Одсонн Эдуар (Уилл Хьюз, 67’).

«Манчестер Сити», набрав десять очков, укрепился на первой позиции в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» с четырьмя очками опустился на 13-е место.