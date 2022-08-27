Москва, 27 августа, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским властям выдворять из страны граждан ДНР и ЛНР, а также жителей бывшей УССР, за исключением лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, или создающих угрозу национальной безопасности РФ. Указ российского лидера опубликован сегодня, 27 августа, на официальном портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Напомним, что начиная с 2014 года, когда на территории бывшей УССР вспыхнул военный конфликт, российские власти, зачастую депортировали из страны прорусских активистов по запросу киевского режима или же ввиду недооформленных документов для пребывания на территории России. Многие представители гражданского общества указывали не недопустимость подобного абсурда.

В указе Путина сказано, что в отношении граждан ДНР и ЛНР, а также жителей бывшей УССР, находящихся на территории России, запрещается принимать решения об административном выдворении за пределы РФ во всех формах, депортации, о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ. Однако это не распространяется на лиц, освобождаемых из мест лишения свободы, или создающих угрозу национальной безопасности России.