Ливерпуль, Великобритания, 27 августа, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль» в матче четвертого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Борнмут», забив девять безответных мячей. Встреча проходила в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

Забитыми мячами в составе «мерсисайдцев» отметились Луис Диас (3’ Роберто Фирмино, 85’ Константинос Цимикас), Харви Эллиотт (6’ Роберто Фирмино), Трент Александер-Арнольд (28’ Роберто Фирмино), Роберто Фирмино (31’, 62’), Вирджил ван Дейк (45’ Эндрю Робертсон) и Фабио Карвалью (81’ Константинос Цимикас). В дебюте второй половины защитник «Борнмута» Крис Мефам отметился автоголом.

Составы команд:

«Ливерпуль»: Беккер, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 70’), Александер-Арнольд (Кларк, 83’), Фабиньо, Хендерсон (Байчетич, 70’), Эллиотт (Карвалью, 46’), Салах, Фирмино (Милнер, 70’), Диас.

«Борнмут»: Траверс, Мефам (Беван, 83’), Смит (Соланке, 46’), Сенеси, Земура, Кук (Пирсон, 77’), Лерма, Кристи (Биллинг, 46’), Тавернир, Энтони, Мур.

«Ливерпуль», одержав первую победу в сезоне и набрав пять очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Борнмут» с тремя очками остался на 16-й строчке.