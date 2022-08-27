Турин, Италия, 27 августа, 2022, 18:42 — ИА Регнум. 27 августа в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум» футбольный клуб «Ювентус» в центральном матче третьего тура итальянской Серии А 2022/23 встретится с римской «Ромой». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Массимилиано Иррати. Ассистенты главного судьи — Фабиано Прети и Алессио Берти.

Стартовые составы команд:

«Ювентус»: Маттиа Перин, Маттия Де Шильо, Глейсон Бремен, Данило, Алекс Сандро, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Хуан Куадрадо, Филип Костич, Душан Влахович.

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожен Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола, Неманья Матич, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибала, Тэмми Абрахам.