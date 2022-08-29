Москва, 29 августа, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Казахстан приостановил экспорт вооружения на год. Телеграм-каналы «Рыбарь» и «Берегини» считают, что причиной такого решения стала серия скандалов с опубликованными на их площадках документами. Об этом они написали 27 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

Напомним, хакерская группа «Берегини» в своем телеграм-канале опубликовала пакет документов, в которых говорилось, что Казахстан может быть причастен к сделкам про продаже оружия, боеприпасов и авиационных комплектующих. По данным авторов канала, конечным получателем продукции могли быть ВСУ.

Авторы телеграм-каналов поздравляют друг друга с «общей победой».

«Благодаря нашему совместному труду удалось доказать, что казахи активно поставляют оружие [киевскому режиму], поддерживая открытую агрессию против своего союзника по ОДКБ. Правительству Казахстана пришлось объявить о полной приостановке оружия за рубеж, чтобы нивелировать последствия скандала», — говорится в сообщении канала «Рыбарь».

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