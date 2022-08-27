Лейпциг, Германия, 27 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско одержал уверенную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

Оба гола «быков» забил 24-летний атакующий полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку (5’ пенальти, 90’). Желтые карточки получили Бенджамин Хенрихс, Максимилиан Арнольд, Конрад Лаймер, Паулу Силва, Боте Баку и Тимо Вернер. Матч четвертого тура Бундеслиги обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом.

Статистика матча («РБ Лейпциг»/ «Вольфсбург»)

Удары 16/7

Удары в створ 7/4

Владение 43%/57%

Угловые 8/4

Нарушения 20/15

Составы команд:

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Хальстенберг (Шлагер, 82’), Ольмо, Раум, Лаймер, Хенрихс (Гвардиол, 42’), Кампль (Айдара, 64’), Нкунку, Силва (Вернер, 64’).

«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, ван де Вен, Силва, Баку, Крузе, Каминьский (Мармуш, 46’), Филипп (Брекало, 59’), Арнольд (Сванберг, 72’), Гилавоги (Нмеча, 46’), Нмеча (Вальдшмидт, 58’).

«Ред Булл Лейпциг», одержав первую победу в сезоне и набрав пять очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» с двумя очками опустился на 14-ю позицию.