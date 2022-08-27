«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии
Лейпциг, Германия, 27 августа, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Немецкий футбольный клуб «Ред Булл Лейпциг» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско одержал уверенную победу над «Вольфсбургом» со счетом 2:0.
Оба гола «быков» забил 24-летний атакующий полузащитник сборной Франции Кристофер Нкунку (5’ пенальти, 90’). Желтые карточки получили Бенджамин Хенрихс, Максимилиан Арнольд, Конрад Лаймер, Паулу Силва, Боте Баку и Тимо Вернер. Матч четвертого тура Бундеслиги обслуживала бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом.
Статистика матча («РБ Лейпциг»/ «Вольфсбург»)
Удары 16/7
Удары в створ 7/4
Владение 43%/57%
Угловые 8/4
Нарушения 20/15
Составы команд:
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Орбан, Хальстенберг (Шлагер, 82’), Ольмо, Раум, Лаймер, Хенрихс (Гвардиол, 42’), Кампль (Айдара, 64’), Нкунку, Силва (Вернер, 64’).
«Вольфсбург»: Кастельс, Лакруа, ван де Вен, Силва, Баку, Крузе, Каминьский (Мармуш, 46’), Филипп (Брекало, 59’), Арнольд (Сванберг, 72’), Гилавоги (Нмеча, 46’), Нмеча (Вальдшмидт, 58’).
«Ред Булл Лейпциг», одержав первую победу в сезоне и набрав пять очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вольфсбург» с двумя очками опустился на 14-ю позицию.