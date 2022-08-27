Берлин, 27 августа, 2022, 18:25 — ИА Регнум. 27 августа дортмундская «Боруссия» в матче четвертого тура немецкой Бундеслиги 2022/23 одержал минимальную победу над берлинской «Гертой». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

«Боруссия» (Дортмунд)

Единственный мяч на 32-й минуте встречи забил 34-летний французский центрфорвард Антони Модест после передачи Салиха Озкана. Желтую карточку на 90+2-й минуте получил нападающий берлинского клуба Марко Рихтер.

Статистика матча («Герта»/ «Боруссия»)

Удары 11/23

Удары в створ 3/7

Владение 41%/59%

Угловые 6/10

Нарушения 7/9

Составы команд:

«Герта»: Кристенсен, Кенни, Кемпф (Зельке, 81’), Дардаи, Платтенхардт, Сердар (Боатенг, 75’), Бетью (Йоветич, 55’), Тусар, Лукебакио (Рихтер, 75’), Канга, Эджуке.

«Боруссия»: Кобель, Шлоттербек, Геррейру (Азар, 86’), Хуммельс, Вольф (Менье, 67’), Озкан, Ройс, Брандт, Беллингем, Адейеми (Байноу-Гиттенс, 61’), Модест (Зюле, 86’).

Дортмундская «Боруссия», одержав третью победу в сезоне и набрав девять очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Герта» с одним очком осталась на предпоследней позиции в зоне вылета.