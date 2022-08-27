Москва, , 18:25 — REGNUM Вице-премьер — руководитель аппарата правительства России Дмитрий Григоренко заявил, что удалось полностью локализовать природные пожары в Рязанской области. Об этом сегодня, 27 августа, сообщает пресс-служба правительства России.

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Сообщается, что на очередном заседании правительственной комиссии по локализации и ликвидации лесных пожаров под председательством Григоренко было объявлено, что лесные пожары на территории Рязанской области полностью локализованы.

«Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области полностью контролируется, возможность распространения пожаров исключена. Текущая задача — это борьба с задымлениями и ликвидация последствий пожара», — сказал Григоренко на заседании.

Он подчеркнул, что принято решение сосредоточится на активной заливке водой очагов задымления. В течение ближайших трёх-пяти дней власти ожидают улучшение ситуации с задымлением.

Кроме того, власти приняли решение начать поэтапный вывод людей и техники, привлеченных для тушения пожаров из других регионов, преимущественно Москвы.