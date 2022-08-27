Ереван, 27 августа, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Движение «Сопротивление», добивающееся отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 2 сентября проведёт в Ереване митинг. Об том 27 августа объявил один из лидеров движения, депутат парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Photolure Протесты в Ереване

«Восстанем, чтобы не потерять… 2 сентября в 19:30 состоится большой митинг на площади Франции», — написал Сагателян.

Последний митинг движения «Сопротивление» в Ереване проходил 29 июля. Сагателян сообщал, что ведётся работа по привлечению к протестам жителей регионов.

Напомним, оппозиционные партии Армении проводили массовые протестные акции в Ереване почти каждый день с начала мая до середины июня. После этого Сагателян заявил, что «Сопротивление» сменит стратегию борьбы. Движение обвиняет правительство в сдаче Нагорного Карабаха под контроль Баку и в планах поступиться интересами Армении ради уступок Азербайджану и Турции.