Калуга, 27 августа, 2022, 20:03 — ИА Регнум. Порядка 200 школьников из Калужской, Белгородской и Курской областей стали участниками первой межрегиональной ИТ-смены на базе калужского детского лагеря «Сокол» в региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи. Цель ИТ-смены ­- создать условия для отдыха и обучения старшеклассников, показавших высокие результаты в цифровом ГТО, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области

Пресс-служба правительства Калужской области Участники первой межрегиональной ИТ-смена для старшеклассников

27 августа главы Калужской и Белгородской областей Владислав Шапша и Вячеслав Гладков, а также заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько встретились с участниками межрегиональной ИТ-смены. Подобный лагерь только планируют создать в Белгородской области и поэтому здесь весьма важен калужский опыт, лучшие практики которого будут тиражироваться и дополняться. В образовательную программу ИТ-смены вошли онлайн-лекции преподавателей ведущих российских университетов, встреча с делегатами форума «Цифровая эволюция — 2022». 28 августа участники ИТ-смены будут защищать свои проекты, подготовленные по 10 направлениям, связанные с внедрением цифровых технологий в различные отрасли: от туризма до экологии.

Подводя итог посещения ИТ-смены в калужском детском лагере, «Сокол», главы регионов сошлись во мнении, что главная задача старшеклассников — попробовать свои силы в различных сферах ИТ-отрасли, чтобы в дальнейшем было проще выбирать дорогу в жизнь. Ещё один результат профильной смены в том, что отныне дружеские связи между регионами будут крепнуть благодаря цифровым технологиям и юным программистам.