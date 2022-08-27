Баку, 27 августа, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Посол Ирана в Баку Сеид Аббас Мусави поздравляет Азербайджан с установлением контроля над городом Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил журналистам 27 августа, передаёт агентство «Азери-Пресс».

CuriousGolden Лачинский коридор

«Мы очень рады, поздравляем правительство и народ Азербайджана с тем, что на своей земле восстановили контроль в Лачине», — сказал посол.

Об установлении контроля Баку над Лачином и соседними населёнными пунктами 26 августа объявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В МВД Нагорного Карабаха за день до этого объявили, что начал действовать новый маршрут до Армении. Туда были переведены российские миротворцы из Лачинского коридора.

Напомним, согласно трёхсторонним договорённостям Москвы, Баку и Еревана, армянская сторона пообещала передать Лачинский коридор Азербайджану в течение трёх лет. Правительство Армении сделало это досрочно, к 25 августа, за что его упрекают представители оппозиции.