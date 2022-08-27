27 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление белорусского президента Александра Лукашенко о том, что он не считает жителей бывш. УССР нацистами.

Мирослава Романенко, , 18:33 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко не считает жителей бывш. УССР нацистами. Соответствующее заявление, как сообщает БелТА, белорусский лидер сделал 26 августа.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к [жителям б. УССР]. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не «нацики», — считает он.

Лукашенко убежден в том, что «нацики» — это те, «кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров».

Белорусский президент отметил, что люди в бывш. УССР хорошие.

«Это наши люди. Поэтому я счел необходимым, как всегда, поздравить народ [б. УССР]», — пояснил он.

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Заявление Лукашенко обсудили в мессенджере Telegram. Многие считают, что не все жители территории бывш. УССР «хорошие», участники обсуждения пояснили, почему так считают. Некоторые указали на то, что на территории б. УССР люди много лет были подвержены антироссийской пропаганде, что дает о себе знать. Особый разговор о нацистах, которые носят соответствующие татуировки на теле. Были и те, кто считает, что подобное заявление Лукашенко свидетельствует о том, что он опять хочет «усидеть на двух стульях».

«Вывертами своими всё пытается удержаться на нескольких стульях», — отреагировала Z0ia.

«Лучше бы он ничего не говорил, это выглядит как заигрывание, — чубатые всё равно не оценят», — пишет Ирина.

«Опять что-то юлит Лукашенко», — написала Наталия У.

«В семье не без урода, плюс пропагандистская машина, — многие с промытыми мозгами, особенно из молодежи. А рыба-то, она понятно, что с головы гниёт», — добавил MemoCoder.

«Напрасно это он…» — отметила одна из участниц обсуждения.

«Не согласен. Там им мозги так промыли за эти годы, что среди этих «хороших» столько ненавидящих русских, белорусов, что их можно ещё разделить 50 на 50 (на хороших и плохих) и нужно после освобождения территории «лечить» мозги. Они там разные, с разным мнением и мыслями. Нельзя говорить, что однозначно только верхушка нацистская. Среди простых там очень много национал-патриотов, их воспитывали с 90-х годов, несколько поколений воспитали в антирусской пропаганде. Так что работа там предстоит очень серьёзная с населением, с их головами. Возможно, что их не получится всех «хорошими сделать»…» — пишет «Русский Гражданский».

«А те, кто пытает, калечит и убивает наших ребят, попавших в плен, — они тоже нормальные? Кто там наш, а кто не наш, лучше знает тот, кто сейчас участвует в операции! А речи многовекторного всё такие же, как и до белорусских волнений. Кстати, за [киевский режим] много белорусских змагаров воюет. Пусть Григорич скажет, — они для него свои?» — спросил Олег.

«Опять батька на двух стульях, но время уже не то — не прокатит», — написала Елена.

Выбор Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В основном [там] наши, но очень тяжело больные», — считает Olga.

«Лучше об этом спросить Донбасс», — призвала Светлана Н.

«Конечно, большинству людей мозги промыли, но и много людей, которые реально ждут освобождения. И это правда! А мозги остальным тоже промыть можно. Харьков, Запорожье, Одесса — все ждут освобождения. Привет из Запорожья!» — добавил Леон.

«Лукашенко опять? Ну нельзя быть чуть-чуть беременным! Не верхушка бродит годами по городам и орет песни про Бандеру», — добавила Ната Л.

«Лукашенко, как всегда, гребёт баллы и пытается усидеть на двух стульях — и нашим, и вашим… Но то, что это наши люди, — факт, как и то, что далеко не все жители [территории б. УССР] нацисты, но нацистов и сторонников идей Бандеры там немало, и это тоже факт… Так что без иллюзий…» — призвал Евгений.

«А что от Лукашенко скрывают информацию, как пытают людей в подвалах, как лепестки разбрасывают под ноги детей, как разукрашивают свои тела и жилища свастикой и другой нацистской символикой, как зигуют на камеру, как уничтожают книги, фильмы на русском языке? Или опять многовекторность на повестке дня у батьки?» — подытожил NNS.